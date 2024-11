6 znaków ostrzegawczych świadczących o złej kondycji finansowej kontrahenta

4. Brak sprawozdań finansowych

Jeśli firma ma osobowość prawną, jest zobowiązana do składania sprawozdań do KRS. Gdy te dokumenty za ostatni rok nie są dostępne, może to budzić wątpliwości i świadczyć o tym, że potencjalny kontrahent ma coś do ukrycia. Może to też oznaczać, że nie podchodzi odpowiedzialnie do spoczywających na nim obowiązków. Czy zatem będzie rzetelnie płacić faktury Twojej firmie? Można mieć uzasadnione podejrzenie, że niekoniecznie.