60 mld dol. dla Ukrainy. Kijów komentuje. "Dużo i mało"

Ukraina zmuszona jest na dzień dzisiejszy wydawać niemal lwią część swojego budżetu na finansowanie armii. Ogranicza to możliwości finansowania niektórych programów społecznych. Podolak zauważył, że obecna wojna jest ekstremalna. W szczególności, ile warte są drony i precyzyjna broń dalekiego zasięgu? W związku z tym uważa, że "liczba 60 miliardów to niezbyt dużo, jeśli mówimy o cenie w tej wojnie: zwycięstwie lub porażce". Jednocześnie urzędnik jest przekonany, że Ukraina jest znacznie lepiej przygotowana psychicznie na to, co dzieje się dziś w Europie Wschodniej.