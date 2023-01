61-latek stracił prawie pół miliona złotych. Giełda kryptowalut okazała się oszustwem

Wizja szybkiego zysku skusiła mieszkańca Węgorzewa do zainwestowania dużych pieniędzy na rzekomej giełdzie kryptowalut. Kiedy 61-latek chciał wypłacić to, co według wirtualnej tabeli zarobił, okazało się jednak, że to przekręt. Rzekomi doradcy do spraw kryptowalut, którzy wcześniej tak chętnie się z nim kontaktowali, nagle zamilkli, a 460 tys. zł, które zainwestował, przepadło.