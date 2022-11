61proc. uchodźców z Ukrainy nadal nie podjęło pracy. Powód? Brak znajomości języka polskiego

– Program "Wygraj Rozwój" to inicjatywa dopasowana zarówno do bieżących, jak i długofalowych potrzeb uchodźców, ale też i pracodawców. Osobom z Ukrainy daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, gwarantuje tak ważne kursy z języka polskiego, którego znajomość jest niezbędna do odnalezienia się na lokalnym rynku pracy, w szczególności na stanowiskach wymagających kontaktu z klientem czy pracy z dokumentacją. Ponadto, oferuje szkolenia specjalistyczne pozwalające na przebranżowienie lub podniesienie kwalifikacji. Dzięki programowi "Wygraj Rozwój" uchodźcy mają szansę wrócić na ścieżkę swojej kariery zawodowej, którą rozpoczęli w Ukrainie. Z każdej ze stron płynie informacja zwrotna o potrzebie realizacji programu. Do tej pory zgłosiło się do nas blisko 200 firm chcących przyjąć do pracy przeszkolonych, wykwalifikowanych pracowników. Branżami, które pracodawcy najczęściej reprezentowali są produkcja, logistyka oraz sprzedaż. Pojawiały się również zgłoszenia od pracodawców branży kosmetycznej, gastronomii czy administracji – mówi Joanna Nowińska, koordynator projektu "Wygraj Rozwój" z ramienia ManpowerGroup Polska.