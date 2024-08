6246,13 zł do emerytury. Taki dodatek przysługuje dwóm rocznikom

Warto zaznaczyć, że świadczenie to jest wypłacane do końca życia, w wysokości obowiązującej w dniu setnych urodzin. Oznacza to, że jedynie osoby z roczników 1924 oraz 1925 (ale tylko z miesięcy poprzedzających coroczną waloryzację) będą dostawały go w kwocie 6246,13 zł.