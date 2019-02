8 godzin przy ulicy. Rozładunek mięsa z Polski w Wiedniu

W sieci pojawiły się zdjęcia obrazujące, w jaki sposób rozładowuje się mięso, które przyjechało z Polski. Jeden z internautów w centrum Wiednia natknął się na polską ciężarówkę z mięsem. "A później nagonka, że mięso z Polski jest złe".

Teraz internauta zwraca uwagę na inny wątek - rozładunek mięsa, które z Polski trafia za granicę. Jeden z internautów opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcia z centrum Wiednia. Jak twierdzi, mięso z Polski było rozładowywane przez 8 godzin, do tego odbywało się to tuż przy ulicy. "Tak wygląda rozładunek świeżego mięsa w centrum Wiednia. Na ulicy, przy krawężniku. A później nagonka, że mięso z Polski złe" - napisał.

Już po publikacji materiału z Wirtualną Polską skontaktował się przedstawiciel firmy, która odpowiadała za transport. Podkreśla, że ten element był przeprowadzony w standardowy sposób - chłodnia była wyczyszczona, do tego zabezpieczona folią oraz miała odpowiednią temperaturę do przewożenia mięsa. Problemem był jedynie rozładunek - za który odpowiada już odbiorca. Zdaniem przedstawiciela firmy transportowej, to odbiorca powinien zadbać o odpowiednie miejsce i czas całego procesu.