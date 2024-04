8 tys. zł za komunię? Matka bliźniaków: "To teraz małe wesele"

- Mam dwoje dzieci w tym samym wieku, więc to tak naprawdę wersja ekonomiczna. Komunia to teraz małe wesele, a naprawdę idę po kosztach. Z tego, co słyszę od innych osób, to będzie taka budżetowa wersja komunii - przyznaje w rozmowie z WP Finanse Jolanta z Warszawy, która w maju organizuje przyjęcie komunijne dla bliźniaków.