Będzie mniej parkingów? Deweloperzy: Polacy coraz mniej potrzebują aut

Ratusz zgodził się na taka koncepcję, skuszony odniesieniami do wiedeńskiego projektu Aspern Seestadt - osiedla, na którym wprowadzono limit 80 miejsc parkingowych na 100 mieszkań. Wszystko po to, by zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Transport indywidualny ma stanowić w dzielnicy tylko 20 proc. ruchu.