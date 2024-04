800 plus nie dla wszystkich? Tę grupę nauka zdalna dyskwalifikuje

Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej oceniła dla "DGP", że "to dobre rozwiązanie". - Część rodziców nie przykłada należytej wagi do edukacji dzieci, w związku z czym są one poza systemem edukacji - polskim czy ukraińskim. Zmiana przepisów może więc zmobilizować ich do zapisywania dzieci do szkół - podkreśliła.