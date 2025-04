Nie chodził do pracy przez 243 dni. Żąda wysokiego odszkodowania

Pracodawca, zniecierpliwiony sytuacją, zdecydował się na rozwiązanie umowy. Co ciekawe, w większości przypadków Amazon musiał pokrywać koszty wynagrodzenia , ponieważ pracownik nie przekraczał sześciotygodniowego okresu, po którym płatności przejmuje ubezpieczyciel.

WIDEO

Amazon odpiera te zarzuty, twierdząc, że w centrum logistycznym w Winsen to roboty transportują towary do pracowników, co minimalizuje konieczność chodzenia.