90 złotych mandatu za parkowanie pod sklepem Aldi? "Błąd ludzki"

Pan Krzysztof w czwartek wybrał się na zakupy do sklepu Aldi w Dąbrowie Górniczej. Dostał mandat, bo jego darmowa godzina parkingu minęła już po 43 minutach. "Strach jeździć na zakupy" - alarmuje przez dziejesie.wp.pl.

"Auto zaparkowałem o godzinie 18.19. Wydrukowałem bilet parkingowy i zostawiłem go za szybą w miejscu do tego przeznaczonym. Skoda ma specjalny uchwyt na takie bilety, więc widać bardzo dobrze. Bilet był ważny do godziny 19:19. Po wyjściu ze sklepu zauważyłem, że jakaś kobieta robi zdjęcie auta i odchodzi. Po dojściu do auta zauważyłem, że za wycieraczką jest wezwanie do zapłaty na kwotę 90 złotych za brak opłaty parkingowej, mimo że ważny bilet parkingowy był tuż obok. Wezwanie jest z godziny 19:02" - donosi pan Krzysztof.