Awantura w Zgierzu. Sąsiadka postawi parkomat i będzie kasować za parking

Pięć złotych za pierwszą godzinę i trzy za każdą kolejną. Tyle chce pobierać za parkowanie kobieta, która wydzierżawiła teren, na którym zwyczajowo parkują mieszkańcy z ul. Spółdzielczej w Zgierzu. W tym tygodniu ma się tam pojawić pierwszy w mieście parkomat.

Mieszkańcy szybko podliczyli, ile zapłacą za miesiąc parkowania i zorganizowali protest. - To jest po prostu świństwo - mówili reporterowi Radia Łódź. Przedsiębiorcza sąsiadka nie ma sobie nic do zarzucenia. Wskazuje, że na całym świecie są miejsca parkingowe, a one chce zadbać o teren, wyrównać go, pomyśleć o oświetleniu. A co zrobi, jeśli nikt nie będzie chciał tam parkować? - Jeszcze się nie zastanawiałam. Może warzywa zasadzę - mówi.