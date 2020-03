ABC finansowania faktur w 2020 roku. Co się zmieniło?

Faktoring od lat wspiera przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej. Zmiany w przepisach dla firm, reforma prawa podatkowego i prawa pracy w 2020 roku mogą sprawić, że finansowanie faktur okaże się idealnym rozwiązaniem dla biznesu.

Finansowanie faktur to powszechna już metoda dbałości o stały przepływ środków w firmie. Rosnące zainteresowanie faktoringiem potwierdzają statystyki. Z raportu Polskiego Związku Faktorów wynika, że tylko w ubiegłym roku ponad 18 tysięcy firm zdecydowało się na finansowanie faktur o łącznej wartości 12,7 mln zł. Rynek faktoringowy odnotował 16 procentowy wzrost w porównaniu do roku 2018 (1) .

Na czym polega faktoring i dlaczego przyciąga firmy?

Co daje takie rozwiązanie?

Rynek faktoringu czeka w 2020 roku szereg zmian w prawie. Te mogą sprawić, że okaże się on jeszcze korzystniejszym narzędziem w rękach przedsiębiorców.

Nowe obowiązki, czyli biała lista podatników VAT

W jaki sposób nowy rejestr podatników VAT może wpłynąć na rynek faktoringu? Działający od 1 września 2019 roku wykaz ma dwa cele: zwiększenie bezpieczeństwa transferów finansowych i uszczelnienie systemu podatkowego. Na czym to polega? Przedsiębiorcy przy transakcjach o wartości przekraczającej 15 tys. zł zobowiązani są sprawdzić w tym rejestrze aktualny numer rachunku bankowego kontrahenta. Jeśli tego nie zrobią i przeleją pieniądze na konto spoza wykazu, muszą liczyć się z konsekwencjami. Wówczas nie będą mogli zaliczyć tego wydatku do kosztów podatkowych i odpowiedzą solidarnie z nierzetelnym partnerem biznesowym za jego ewentualne zaległości podatkowe.

Jak konieczność weryfikacji kontrahenta w wykazie VAT wpływa na faktoring? Na kim spoczywa obowiązek sprawdzenia podatnika, gdy w transakcji pośredniczy faktor? Jeśli dana faktura objęta jest faktoringiem, przedsiębiorca zobowiązany do zapłaty nie znajdzie na białej liście numeru rachunku sprzedawcy, a numer konta bankowego faktora, na które nabywca powinien przelać pieniądze. Oczywiście każdy kontrahent uprzednio jest informowany o tym, że wierzytelności sprzedawcy zostały przekazane faktorowi.

Ustawa antyzatorowa – co oznacza dla faktoringu?

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje także ustawa, która ma na celu eliminację zatorów płatniczych w biznesie poprzez skrócenie ustawowych terminów płatności. Zgodnie z nowym prawem podmiot publiczny musi uregulować należności wynikające z faktury na rzecz prywatnego przedsiębiorcy w terminie 30 dni. W transakcjach asymetrycznych (tj. gdy wierzycielem jest mała lub średnia firma, zaś dłużnikiem – duża) termin zapłaty wynosi 60 dni. Za opóźnienia w płatnościach kary są teraz bardziej dotkliwe. Odsetki w transakcjach handlowych wzrosły z 9,5% do 11,5%. Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ukarać firmy, które najbardziej ociągają się z płaceniem kontrahentom.

Cel ustawy to eliminacja zatorów w płatnościach między firmami. Zaostrzone przepisy z pewnością zdyscyplinują przedsiębiorców, którzy z obawy przed wyższymi kosztami opóźnień w płatnościach, będą trzymać się terminów. Pamiętajmy jednak, że nawet terminowe płatności nie wyeliminują ryzyka utraty płatności finansowej. Firmy nadal będą czekać na pieniądze do 30 lub nawet 60 dni. Dzięki skorzystaniu z usługi faktoringowej należności za wystawioną i przekazaną faktorowi fakturę znajdą się na koncie sprzedawcy do 24h.