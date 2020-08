Abonament RTV. Sąd zdecydował, mężczyzna nie zapłaci

Podobnych przypadków w ostatnich miesiącach mnożyło się na potęgę. Jest jednak szansa, że to się zmieni, dzięki wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Ten orzekał w sprawie mężczyzny, któremu skarbówka na zlecenie Poczty zajęła konto na poczet zaległości za 14 lat.

Łącznie do zapłaty wyszło kilka tysięcy złotych, ale mężczyzna nie miał zamiaru płacić. Sprawę skierował do sądu. Poczta wciąż domagała się pieniędzy, twierdząc, że się jej należą, bo abonent zarejestrował telewizor i otrzymał książeczkę do wpłat. Ponadto mężczyzna miał być powiadomiony o nadaniu indywidualnego numeru abonenta.