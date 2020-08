Loża na plaży jak nocleg dla 3 osób. Kolejny przejaw drożyzny nad morzem

O wysokich cenach w nadmorskich smażalniach pisaliśmy już wielokrotnie . Czytelnicy wysyłali nam paragony, na których kwoty 200-250 złotych za rodzinny obiad nie należały do rzadkości.

Poszliśmy do smażalni we Władysławowie. Cena za rybę zwala z nóg

Wypożyczenie parawanu czy leżaka za 10-12 złotych nie szokuje. Nawet łóżko za 20 złotych na cały dzień to cena do przełknięcia dla przeciętnego urlopowicza, choć podobnych standardów można się było spodziewać raczej na hiszpańskich, włoskich czy greckich plażach. Problem pojawia się dalej.

Jeśli ktoś chciałby zapewnić sobie dystans społeczny i odpoczywać w loży, musi już sięgnąć do kieszeni znacznie głębiej.

A czym w ogóle jest loża? To wydzielony teren o powierzchni około 5 metrów kwadratowych, pod baldachimem z materiałowymi zasłonami. Do dyspozycji klientów pozostają również dwa drewniane łóżka lub miękki komplet wypoczynkowy. Do tego jeden stolik.