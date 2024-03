Oferta pracy z piekła rodem. Pensja minimalna, a wymagania z sufitu

Taki zabieg ma na celu ominięcie przepisów dot. zatrudniania obcokrajowców. Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osobę spoza Unii Europejskiej musi wykazać, że nie udało mu się znaleźć innych kandydatów na dane stanowisko. Mnożenie w ogłoszeniu rzadkiego rodzaju umiejętności ma więc na celu wyeliminowanie możliwości znalezienia osoby, która pasowałaby do charakterystyki kandydata. A to otwiera drogę przedsiębiorcy do wyboru dowolnej innej osoby zainteresowanej posadą.