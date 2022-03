Adam Glapiński zapowiada kolejne podwyżki stóp procentowych

- W tej chwili prawie wszyscy jesteśmy jastrzębiami, w RPP i zarządzie NBP. Trudno powiedzieć, jak długo to potrwa. Działamy pragmatycznie - powiedział prezes NBP. Przypomnijmy, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek stopy procentowe o 75 punktów bazowych. To oznacza, że główna stopa referencyjna wzrasta teraz do 3,5 proc.