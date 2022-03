RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Glapiński zapowiadał to już wcześniej

Zgodnie z wtorkową decyzją RPP, stopa referencyjna wzrosła do 3,50 proc., stopa lombardowa do 4,00 proc., stopa depozytowa do 3,00 proc., stopa redyskonta weksli do 3,55 proc., a stopa dyskontowa do 3,60 proc. Decyzja wchodzi w życie od 9 marca. Jej konsekwencją będzie podwyżka rat kredytów mieszkaniowych i zaostrzenie kryteriów ich udzielania.