Aldi rezygnuje z jajek z chowu klatkowego. To kolejna sieć, która złożyła taka deklarację

Jaja z chowu klatkowego znikają ze sklepów sieci Aldi. Firma chciałaby też wyeliminować je ze wszystkich produktów marek własnych. Aktywiści walczący o dobrostan zwierząt są tą decyzją zachwyceni i mają nadzieję, że pozostałe sieci pójdą tym samym torem.

Deklaracja jest śmiała: do 2025 r. z półek sieci Aldi mają zniknąć jaja świeże/skorupkowe od kur z chowu klatkowego, a ponadto jaja z chowu klatkowego mają zostać wyeliminowane ze składów wszystkich produktów marek własnych. Wszystko po to, by poprawić warunki życia zwierząt.