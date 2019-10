Rezygnacja z jaj z chowu klatkowego podjęta zbyt pochopnie? Tak wskazuje analiza

– Do 2025 roku zrezygnujemy ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego – taką deklarację złożyło większość sieci handlowych. Jednak udział "trójek" w rynku wcale się nie zmniejsza, a Polacy nie stali się zwolennikami jaj od kur, które nie spędzają życia w klatce.

Z raportu organizacji Compassion in World Farming wynika, że w Polsce firmy, które zobowiązały się do rezygnacji z jaj klatkowych do 2025 roku, nie informują o postępach w realizacji tych zobowiązań. Nasz rynek jest pod tym względem daleko w tyle, jeżeli porównać go z resztą Europy.