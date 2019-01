Alimenciarze będą mieli trudniej. Szykują się zmiany w prawie

Wielomiesięczne batalie sądowe o wyegzekwowanie alimentów mają się wreszcie skończyć. Teraz sąd przyzna alimenty na dzieci już na pierwszej rozprawie - to nowe przepisy, które chce w najbliższych tygodniach przeforsować resort sprawiedliwości.

W dzienniku czytamy, że jeszcze w lutym rząd powinien przyjąć nowe przepisy. - Ich celem jest przede wszystkim to, by pieniądze jak najszybciej trafiły do dzieci - mówi gazecie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.