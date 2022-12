Alimenty natychmiastowe. Wraca pytanie o projekt sprzed lat. Premier Morawiecki zabiera głos

O to potencjalne przyspieszenie był w poniedziałek pytany Mateusz Morawiecki. - Mam nadzieję, że oczywiście tak, że będziemy jak najszybciej wdrażać kolejne uszczelnienia w całym tym procesie, po to, by w sytuacji głównie matek nie dochodziło do tego, że alimenty nie są płacone, że ktoś unika alimentów - mówił premier podczas konferencji w Oławie.