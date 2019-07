Amerykańska giełda bije rekordy, a dolar słabnie

Droższe złoto, tańszy dolar i hossa na Wall Street – oto następstwa środowego wystąpienia szefa Rezerwy Federalnej. Inwestorzy oczekiwali na potwierdzenie przekonań dotyczących cięcia stóp procentowych w USA już w tym miesiącu. I doczekali się – pisze Daniel Kostecki, główny analityk Conotoxia Ltd.

Po środowych zeznaniach w Kongresie inwestorzy zwiększyli zakłady, że Fed obetnie stopy o 50 pkt bazowych, chociaż konsensus nadal przewiduje obniżkę o ćwierć punktu. Inwestorzy podnieśli swoje oczekiwania cięcia o pół punktu procentowego do prawie 31 proc., co jest wartością najwyższą od początku miesiąca.

Z protokołu z ostatniego posiedzenia Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku w USA dowiedzieliśmy się, że wielu decydentów Fed widzi obniżkę stóp już w najbliższym czasie. Wielu z nich zauważyło, że argument za nieco bardziej akomodacyjną polityką pieniężną wzmocnił się w obliczu zwiększonej niepewności co do perspektyw gospodarczych.

Gdy wzrosły szanse na głębsze cięcie stóp procentowych w USA, dolar zdecydowanie osłabił się w relacji do większości walut. Kurs głównej pary walutowej EUR/USD rósł najszybciej od połowy czerwca, zbliżając się do poziomu 1,1300. Zyskał na tym również złoty, umacniając się do dolara z 3,81 do 3,78 zł.