Amerykańskie i niemieckie firmy płacą w Rosji najwyższe podatki

Niemcy na drugim miejscu wśród podatników Rosji

Niemieckie firmy są drugim co do wielkości podatnikiem w imperium prezydenta Putina. Spośród 371 niemieckich firm, pierwotnie działających w Rosji, po wybuchu wojny nadal jest ich 262. W ubiegłym roku zapłaciły one 402 mln dol. podatku dochodowego, co stanowi dwie trzecie podatków od zysku, które firmy z UE zapłaciły rosyjskiemu ministerstwu finansów w 2022 r.