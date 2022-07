Apel do prezesa Obajtka. Chodzi o produkcję biopaliw

- Susza nie wpływa zasadniczo na poziom zbiorów rzepaku. Średnio tego rzepaku może być od 8-10 proc. więcej w stosunku do ubiegłego sezonu. Kanada również wraca do swoich zbiorów na poziomie 20 mln ton, w ubiegłym roku było zaledwie 12 mln ton. Australia będzie miała nadwyżkę w stosunku do zapotrzebowania wewnętrznego na poziomie ponad 5 mln ton. Ten rzepak będzie musiał gdzieś trafić. Do tego spodziewamy się bardzo dobrych zbiorów soi na świecie - tłumaczył spadki cen rzepaku dyrektor KIB.