Paliwa z przesmażonych olejów spożywczych. Orlen rusza z produkcją w czeskim zakładzie

PKN Orlen zapowiedział, że wyprodukowany w Czechach bio-cyrkularny polipropylen będzie wykorzystywany do dalszych testów i badań realizowanych we współpracy z wybranymi odbiorcami, którzy również są zobowiązani do przejścia procesu certyfikacyjnego, tak by cały łańcuch wartości był zgodny z założeniami certyfikacji. "Zakończenie tego procesu umożliwi rozpoczęcie produkcji na skalę komercyjną" - dodał koncern.