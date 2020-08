Aplikacja ProteGO Safe a powrót do szkół. Resort edukacji proponuje nowe rozwiązanie

Szef MEN Dariusz Piontkowski razem z Głównym Inspektoren Sanitarnym Jarosławem Pinkasem skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcają do korzystania z aplikacji ProteGo Safe.Jak podkreślają szefowie obu instytucji, rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpiecznego powrotu najmłodszych do szkół.

Dariusz Piontkowski, minister edukacji, zachęca do korzystania z rządowej aplikacji (KPRM, Fot: KPRM)