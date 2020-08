Aplikacja ProteGO Safe na ratunek uczniom. Szefowie GIS i MEN namawiają do korzystania z rozwiązania

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcają do korzystania z aplikacji ProteGo Safe. Rozwiązanie ma pomóc w bezpiecznym powrocie najmłodszych do szkół.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Aplikacja ProteGO Safe na ratunek uczniom. Szefowie GIS i MEN namawiają do korzystania z rozwiązania (KPRM)