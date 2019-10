Apteki nie chcą dyżurować w nocy. Posypią się kary

Apteki nie są w stanie zapewnić nocnego dyżuru mieszkańcom, bo przepisy są zbyt wymagające. Inspekcja Farmaceutyczna grozi, że będzie odbierać pozwolenia. Na razie taka sytuacja jest w jednym z powiatów, ale niedługo może się powtórzyć w całej Polsce.

Przypadek powiatu trzebnickiego przywołuje "Gazeta Wyborcza". To tam sytuacja jest najgorętsza.

O co chodzi? Przepisy nakazują od pewnego czasu, by podczas nocnego dyżuru w aptece był magister farmacji z przynajmniej 5-letnim stażem. Tak zadecydował Sąd Najwyższy.

Wracając jednak na Dolny Śląsk. Starosta trzebnicki sam wyznaczył terminy dyżurów, ale apteki się do nich nie dostosowały. - Te dyżury są niepotrzebne. Jak już ktoś przyjdzie, to po test ciążowy albo pojemnik na mocz - mówią farmaceuci.

Ale to nie przekonuje samorządowców, którzy nie są zadowoleni z faktu, że apteki nie stosują się do wytycznych. W takim razie poszedł więc donos do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.