Arabia Saudyjska zastąpi nam rosyjską ropę. "Saudi Aramco to strategiczny partner"

– W ciągu ostatnich siedmiu lat udział procentowy rosyjskiej ropy w Polsce znacząco spadł. Połowa ropy której dziś w Polsce używamy pochodzi spoza Federacji Rosyjskiej. W tej chwili, biorąc pod uwagę fuzję Orlenu z Lotosem, a głównym inwestorem w Lotosie ma być Saudi Aramco, która wydobywa co dziesiątą baryłkę ropy na świecie, to mamy strategicznego partnera, który będzie nam dostarczał ropę, w postaci Arabii Saudyjskiej – powiedział w programie „Money. To się Liczy” dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.