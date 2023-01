Atrakcja Zakopanego odzyskała blask. Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego otwarty po remoncie

100-letni gmach główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem przeszedł gruntowny remont i od piątku drzwi obiektu są znowu szeroko otwarte dla zwiedzających. Na wystawach znalazło się miejsce dla 1,4 tysiąca artefaktów. - Zachęcamy zwiedzających do eksplorowania, do zaglądania do szuflad, otwierania gablot, gdzie można podziwiać kolejne eksponaty – mówi kuratorka wystawy Anna Kozak.