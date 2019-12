Auta dla posłów. W przyszłym roku dostaną 6 nowych aut za ponad 700 tys. zł

Posłowie jeżdżą tak dużo, że Kancelaria Sejmu regularnie musi kupować nowe auta do sejmowego garażu. W 2020 r. przybędzie 6 nowych samochodów za ponad 700 tys. zł. Roczne utrzymanie floty kosztuje ponad 1 mln zł.

W przyszłym roku posłowie i wicemarszałkowie będą mieli do dyspozycji nowe samochody – i zdecydowanie nie z niskiej półki. Jak ustalił "Fakt", w styczniu ma być rozpisany przetarg na 6 nowych samochodów, na co przeznaczono 731 tys. zł.

Obecnie Sejm ma do dyspozycji 77 pojazdów. To auta osobowe, mikrobusy i samochód przeznaczony dla posłów niepełnosprawnych. Rocznie samo paliwo obciąża Kancelarię kwotą ok. 370 tys. zł. Koszt utrzymania (ubezpieczenie, obsługa techniczna itd.) to z kolei 650 tys. zł.