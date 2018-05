Auto też może trafić "w kamasze". Głównie terenówki, ale armia może zainteresować się dowolnym modelem

Właściciel każdego samochodu musi się liczyć z tym, że któregoś dnia jego pojazdowi przyjdzie oddać przysługę armii. Takie wezwanie to nie żarty: za zignorowanie go grozi kara. Armia interesuje się przede wszystkim terenówkami, ale nie pogardzi też mniejszymi samochodami, a także motocyklami czy samolotami.

Pana Marcina pismo zmroziło, bo o "mobilizacji" prywatnych samochodów słyszał wcześniej, ale traktował to jako dobry żart. Przestało mu być do śmiechu, gdy swój samochód z napędem na cztery koła znalazł na liście aut "spełniających planowane zapotrzebowanie" jednostki, która takie zapotrzebowanie zgłasza.

Jak wygląda "rekrutacja" pojazdów? Poszczególne jednostki wojskowe (ale nie tylko, bo mogą to być także np. szpitale MSWiA) w całym kraju zgłaszają zapotrzebowanie na sprzęt do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Ta kieruje zgłoszenia do burmistrzów, wójtów lub prezydentów miast, którzy w drodze decyzji administracyjnej zobowiązują obywateli do przekazania wybranych przez podmiot zgłaszający pojazdów.