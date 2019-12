Awaria w Banku Santander. Nie można było korzystać z aplikacji mobilnej i BLIKA

O awarii w Banku Santander poinformował nas jeden z czytelników za pośrednictwem formularza #dziejesię. Z przesłanego screena wynika, że nie działał system BLIK i aplikacja mobilna. Dopiero przed godziną 17 udało się rozwiązać problem. Ze spowolnieniem zmagał się też mBank, jednak ta instytucja rozwiązała już swoje problemy.

Bank Santander nie podał co było przyczyną awarii. Jednak klienci na długie godziny mieli ograniczony dostęp do usług swojego banku. Jeszcze o godzinie 16:30 wciąż na infolinii banku wciąż usłyszeć można było komunikat o problemach. Dopiero tuż przed godziną 17 na swoim profilu facebookowym bank poinformował o przywróceniu bankowości mobilnej. Przepraszał za wszelkie utrudnienia.

"A u was znowu przerwa, awaria i brak możliwości korzystania z apki mobilnej. Ile jeszcze? Coś czuję że się pożegnamy..." - pisze jeden z rozczarowanych klientów na Facebooku.

Skontaktowaliśmy się z biurem prasowym, aby dowiedzieć się, ile potrwa awaria. Na to pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"Nie mamy do czynienia z awarią, a spowolnieniem działalności" - tłumaczy nam biuro prasowe banku. Przedstawiciele mBanku zapewniają również, że kłopoty są już zażegnane a klienci mogą bez problemu korzystać w pełni z oferty banku.

Z kolei klienci mBanku wskazują, że najwięcej problemów jest z przelewami (59 proc. zgłoszeń). Więcej niż co trzeci ma problemy z zalogowaniem się do serwisu internetowego. Jednak liczba zgłoszeń o awarii się zmniejsza, co może sugerować, że bank uporał się z problemami.