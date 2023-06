Aż cztery dodatkowe dni na odpoczynek. Wystarczy wziąć jeden dzień urlopu

Niektóre święta są dniami, które ustawowo są wolne zarówno od nauki, jak i pracy. Należą do nich między innymi Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Oba te święta przypadają na wtorek, 15 sierpnia. Oznacza to więc, że pracownicy mogą zdecydować się na wzięcie jednego dnia wolnego, który przypadać będzie na poniedziałek 14 sierpnia, dzięki czemu ich weekend wydłuży się do czterech dni. Jeśli jednak potrzebujemy dłuższego odpoczynku, można również do tego dobrać 16, 17 i 18 sierpnia, by móc cieszyć się aż dziewięciodniowym urlopem.