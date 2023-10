Bagaż podręczny w samolocie. Posłowie chcą zmiany zasad

Koniec z limitem 100 ml ?

Lotnisko Londyn-City przetarło szlak innym portom lotniczym w Wielkiej Brytanii, znosząc limit 100 ml pojemności dla płynów przewożonych w bagażu podręcznym. Do czerwca 2024 r. ma to być norma na wszystkich lotniskach w Wielkiej Brytanii. Umożliwiają to najnowocześniejsze skanery CT, generujące znacznie dokładniejszy i wyraźniejszy obraz tego, co kryją walizki, plecaki i torby zabierane na pokład.