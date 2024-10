Bajeczne możliwości sektora usług rozwojowych

Aleksandra Berg-Koza: Te coroczne spotkania to stały i bardzo ważny element, można powiedzieć: część składowa całego projektu BUR. Baza Usług Rozwojowych to przede wszystkim największa w kraju platforma rozwojowa, łącząca dostawców usług rozwojowych z osobami i firmami, które takich usług poszukują. To również ogromna baza wiedzy na temat wszystkiego tego, co wiąże się z rozwojem kompetencji, z nowoczesnymi metodami i formami edukacji. Poprzez część informacyjną serwisu BUR edukujemy, inspirujemy, uświadamiamy i zaciekawiamy. Z tą wiedzą docieramy do odbiorców, do potencjalnych zainteresowanych wszelkimi możliwymi kanałami: przez media społecznościowe, podcasty, newsletter, materiały video. I tak się dzieje przez cały rok. Dodatkowo – i to jest ta trzecia, bardzo ważna część BUR – zapraszamy odbiorców, zarówno dostawców usług, jak i wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju kompetencji, na coroczne konferencje BUR. One są, podobnie, jak niektóre usługi oferowane w Bazie, szyte na miarę. Przygotowywane są przez wiele miesięcy w taki sposób, by najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych odbiorców. Zależy nam na tym, by nasi goście mówili o rzeczywiście istotnych, interesujących kwestiach, najbardziej gorących tematach. By z jednej strony wyjaśniali to, co warte wyjaśnienia, z drugiej – by potrafili zainspirować, pokazać nowe kierunki; umieli dodać ognia, iskry tym, którzy zajmują się rozwijaniem innych.