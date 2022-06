Bałtyk droższy niż wczasy w Egipcie? "Nieprawda. Mamy noclegi za 60 zł za noc"

Wypoczynek nad polskim morzem droższy niż wczasy w Egipcie? – To absolutna nieprawda - powiedziała w programie "Newsroom WP" Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna. – W tamtym roku oferty zagraniczne oscylowały wokół 4 tys. zł, dziś jest to już 7 tys. zł. Trzeba zapłacić za samolot i różne inne wygody, w górę poszły też marże biur podróży. W Mielnie ceny są bardzo różne: są noclegi za 60 zł, są apartamenty za 100-200 zł i więcej za noc. Nadal mamy wolne miejsca. Pełnia sezonu to lipiec, zostały jeszcze pojedyncze miejsca. Polacy są zmęczeni, pracą, pandemią. To co dzieje się w Ukrainie też nas mocno dotyka, potrzebujemy odpocząć. Liczę, że dzięki pogodzie turyści będą się u nas dobrze czuli.

