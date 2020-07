Banknoty testowe. Są piękne, trudno dostępne i bardzo pożądane

Banknoty testowe są bardzo pożądane przez kolekcjonerów. Wszystko dzięki temu, że to bardzo tajemnicze banknoty. Z założenia produkowane są w celu prezentacji, doskonalenia i sprawdzania możliwości PWPW w kwestii zabezpieczeń, używania niestandardowych materiałów (np. polimerów) oraz nowych opracowań graficzno-estetycznych – wyjaśnia serwis Numizmatyczny.com.

Nie są podawane do publicznej informacji nakłady banknotów testowych co pobudza wyobraźnie kolekcjonerów. Banknoty testowe nie posiadają nominałów - nie są to i nigdy nie były środkami płatniczymi.