Bankowość internetowa uwierzytelniana przez SMS. Uważaj na oszustów

Jak informuje w komunikacie Rzecznik Finansowy, do takiej formy kradzieży (metodą SIM-swap-fraud) oszust musi znać numer telefonu, dane osobiste i bankowe użytkownika.

W pierwszej kolejności przestępca kontaktuje się z operatorem użytkownika - podszywając się pod niego - i zgłasza potrzebę wymiany karty SIM. Po jej otrzymaniu zwraca się do banku i dokonuje telefonicznej zmiany haseł dostępu do bankowości internetowej.

Po przejęciu kontroli nad internetowymi dostępami do konta ofiary, przestępcy dokonują przelewów bankowych z konta poszkodowanego na własne rachunki bankowe. Następnie uzyskane w ten sposób środki wypłacają np. w bankomatach.

Rzecznik Finansowy zwraca uwagę, że w prowadzonych obecnie przez niego sprawach, zlecenia przelewów były uwierzytelniane za sprawą kodów przysyłanych na numer telefonu klienta. W ten sposób kody trafiały do przestępców, którzy wyłudzili od operatorów kartę SIM. Dzięki temu mogli autoryzować przelewy.

Rzecznik informuje, że dwóch klientów, którzy zgłosili się do niego w ostatnich dniach, straciło w ten sposób łącznie 650 tys. złotych.

- Zwracamy uwagę klientów na konieczność reagowania w sytuacji podejrzenia nieprawidłowego działania urządzeń wykorzystywanych do autoryzacji i uwierzytelniania transakcji płatniczych. Zwracamy również uwagę dostawców usług płatniczych na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w procesie realizacji dyspozycji zmiany haseł dostępu do kanałów bankowości internetowej klientów, składanych w sposób zdalny - podkreśla dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Eksperci RF przestrzegają, że z podobnym problemem utraty środków pieniężnych w wyniku nieautoryzowanych transakcji zgłasza się do nich coraz więcej klientów. Z ankiety przeprowadzonej przez RF wynika, że do banków miesięcznie trafia ok. 15-18 tys. zgłoszeń nieautoryzowanych transakcji.