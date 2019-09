Bankructwo pośrednika rezerwacji hotelowej Amoma.com. Turyści mają problem

Serwis rezerwacji hotelowej Amoma.com ogłosił bankructwo. Większość rezerwacji zostało anulowanych, o czym podróżni dowiadywali się na miejscu.

"Z przykrością informujemy o zaprzestaniu naszych działań ze skutkiem natychmiastowym" - można przeczytać dziś na stronie internetowej Amoma.com.

"Od momentu powstania AMOMA z powodzeniem starała się znaleźć dla swoich klientów najlepszy stosunek jakości do ceny. Podmioty, które twierdzą, że działają jako porównywarki, są w rzeczywistości agencjami, które przekierowują konsumentów do podmiotów takich jak nasz, rozliczając się za kliknięcia. Te agencje są czasami własnością firm działających w tym samym segmencie co nasz, co ma negatywny wpływ na wolną konkurencję. Obecnie zajmują one dominującą pozycję na rynku i uważamy, że dzieje się to ze szkodą dla konsumentów końcowych. Podmioty te jednostronnie narzucają nam niezrównoważone warunki finansowe, ponieważ pracujemy po uczciwej cenie, aby przynosić korzyści naszym klientom, a nie agencjom. Rezultatem jest koncentracja rynku, na której przetrwa jedynie bardzo małe grono głównych internetowych biur podróży".