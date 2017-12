Barcelona pokonała Real Madryt. Cieszą się kibice, ale to hazardziści otwierają szampana

W sobotę cały piłkarski świat emocjonował się starciem Realu Madryt i Barcelony. Mecz to nie tylko widowisko, ale… okazja do zarobku. Ci, którzy poprawnie wytypowali dokładny wynik, sporo zarobili. W ten sposób przez 90 minut spotkania kapitał można było powiększyć aż 26 razy. Wygrałeś dużo pieniędzy? Pamiętaj o podatkach.

Największe pieniądze zgarnęli ci, którzy postawili na dokładny wynik. Za 3:0 dla Barcelony polscy bukmacherzy płacili 26 razy więcej. To oznacza, że postawione na ten typ 100 zł powiększa się do 2600 zł. W tym wypadku do gracza z Polski wraca 2288 zł. Hazardzista korzystający z nielegalnego serwisu, nie musiał opłacać żadnej daniny i mógł zgarnąć pełną pulę. Sporo jednak ryzykuje. Korzystanie z usług nielegalnych bukmacherów jest zabronione. Najczęściej sądy takie osoby skazują na karę grzywny.

Warto dowiedzieć się u bukmachera, czy on rozlicza za nas podatek z urzędem skarbowym, a nam pozostanie jedynie wpisanie wygranej do corocznego PIT. Co istotne, podatek naliczany jest od jednorazowej wygranej. A to oznaczy, że jeżeli dziesięć razy wygramy po 2200 zł, to go nie płacimy. Dopiero gdy jeden z takich kuponów przekroczy próg, to jest objęty podatkiem.