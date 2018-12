Bareja na poczcie. Paczki w okienku nie dostaniesz, spotkajmy się pod kurczakiem z rożna

Nie jest łatwo odebrać za męża paczkę na poczcie, jeśli nie ma się awizo, a jedynie komunikat sms. A do tego ma się inne nazwisko. Przekonała się o tym jedna z klientek, która podzieliła się swoją historią na Facebooku.

"Wczoraj dorwałam na ulicy bardzo miłego Ukraińca, kuriera pocztowego, który mówi, ze był przedwczoraj, ale mnie nie było, awizo nie zostawił, bo nie mógł dostać się do kamienicy, ale wysłał smsa mężowi i że brak awizo to nie problem" - tak zaczyna swoją opowieść na Facebooku pani Magdalena.

- Dzień dobry, chciałabym odebrać paczkę dla mojego męża, nazwisko Zaniewska, tu jest mój dowód osobisty.

- Awizo.

- Nie mam.

- To skąd pani wie, że jest paczka?

- Bo mąż dostał smsem powiadomienie.

- A nie mógł przyjść sam?

- Nie, nie mógł.

- A upoważnienie pani ma?

- Nie mam.

- A pani ma inne zameldowanie w dowodzie niż mąż.

- Tak, ale wziełąm jego stary paszport, żeby mieć jakiś dowód, że znam w ogóle człowieka.

- A dlaczego pani się posługuje dokumentem, który jest nie pani? To jest karalne!

- Ale to już nie jest żaden dokument, bo jest nieważny, mogłabym jeszcze przynieść jego skarpety z szuflady, ale nie mamy monogramu wyszywanego.

- Ja pani nie mogę wydać, właściwie ja mogłabym wezwać policję do takiej sytuacji.