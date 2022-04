Bary mleczne walczą z drożyzną. Ministerstwo finansów zwiększa dotację

"W wyniku przeprowadzonych analiz Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie narzutu z 56 proc. do 45 proc., co przełoży się na spadek cen lub ograniczy ich przyrost wywołany wzrostem cen surowców potrzebnych do przygotowania dotowanych posiłków podawanych w barach mlecznych, przy jednoczesnym zwiększeniu stawki dotacji z 40 proc. do 55 proc., która zrekompensuje przedsiębiorcom niższe wpływy z tytułu ograniczonego narzutu oraz jednocześnie zwiększy środki na pokrycie kosztów zakupu surowców" - napisano w uzasadnieniu do projektu.