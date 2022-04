Bary mleczne walczą z drożyzną. "Ceny muszę zmieniać nawet dwa razy w tygodniu"

Kogo dziś stać na gaz?

– Największy problem jest z gazem – przyznaje Magdalena Goździaszek z Mewy. – Słyszałam o lokalach, w których rachunki wzrosły o ponad 500 procent. To z czego ci ludzie mają to zapłacić? W umowie z moim dostawcą do marca miałam ochronę cenową, więc jeszcze nie odczułam tak bardzo tych podwyżek. Ale rachunku za kwiecień się boję – mówi. – Dlatego barom mlecznym najbardziej pomogłoby wsparcie w opłacaniu gazu i prądu, zwłaszcza, że one będą dalej drożały. A zwiększona dotacja powinna obowiązywać z mocą wsteczną, od stycznia, kiedy zaczęły się podwyżki – ocenia.