B.B. King w Google Doodle. 94. rocznica urodzin amerykańskiego "króla bluesa"

Riley Ben King znany jako B.B. King był amerykański gitarzystą i wokalistą bluesowym. Mężczyzna został obdarzony nieformalnym tytułem króla bluesa. W poniedziałek został "bohaterem" Google Doodle.

B.B. King bohaterem Google Doodle

B.B. King zaliczany jest do trzech królów bluesa, wraz z Albertem i Freddiem Kingiem. W 1980 r. muzyk został wprowadzony do "Blues Hall of Fame", czyli panteonu sław honorująca osoby, które wniosły znaczący wkład w rozwój muzyki bluesowej. Natomiast w 1987 r. do "Rock and Roll Hall of Fame".