Będą nowe odcinki popularnej ekspresówki. Kierowcy pojadą nimi w 2021 roku

Kierowcy wybierający się nad morze mają powód do zadowolenia. Będą nowe odcinki trasy S7 na Mazowszu. Rząd stawia na połączenia północ-południe.

Chodzi o 14 km trasy z Napierek do Mławy i 21,5 km z Mławy do Strzegowa. To dwa z czterech odcinków S7 na Mazowszu przygotowanych do przebudowy przez olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.