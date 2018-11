Będą tanie loty do Tunezji i więcej tunezyjskich towarów w polskich sklepach

Władze w Tunisie zakończyły negocjacje z Komisją Europejską w sprawie podpisania umowy o otwartym niebie dla samolotów pasażerskich. Trwają starania, aby w polskich sklepach pojawiło się więcej tunezyjskich towarów.

Tunezja czeka na podpisanie przez Unię Europejską umowy lotniczej odnośnie otwartego nieba.

Już niedługo polscy turyści będą mogli korzystać z lotów tanimi liniami do Tunezji.

Tanio polecimy do Tunezji

Wejście w życie nowej umowy lotniczej z pewnością przyczyni się do zwiększenia liczby połączeń międzynarodowych z Europy, podniesienia konkurencyjności wśród przewoźników lotniczych, wzrostu jakości usług, a pasażerom da możliwość większego wyboru ofert komunikacji lotniczej. W ubiegłym roku Selma Elloumi Rekik, od kilku dni była już Minister Turystyki - zapowiadała, że do końca 2017 roku jej kraj będzie gotowy do podpisania nowej umowy lotniczej. Paradoksalnie to teraz z winy Unii Europejskiej umowa ta od wielu miesięcy nie jest podpisana. Komisja Europejska ma bowiem problemy prawne, które powstały w związku z brexitem.

- Stosowne dokumenty podpisane z naszej strony złożyliśmy już w Komisji Europejskiej. Teraz czekają one na podpis ze strony Unii Europejskiej. Pojawił się do rozwiązania problem prawny, powstały w związku z wyjściem W. Brytanii z UE, na który urzędnicy z Brukseli muszą znaleźć odpowiedź. Polega on na tym, jak zdefiniować terytorium Unii Europejskiej po tym, jak Wielka Brytania odłączy się od jej struktur - powiedział w Tunisie naszemu korespondentowi Khemaies Jhinaoui, Minister Spraw Zagranicznych Tunezji.

Coraz więcej polskich turystów w Tunezji

Władze w Tunisie liczą na to, że do podpisania umowy dotyczącej otwartego nieba dla samolotów pasażerskich pomiędzy Tunezją i UE dojdzie w najbliższym możliwym czasie. Liczą też na to, że przyczyni się ona do większego i szybszego napływu zagranicznych turystów.

Ogólnie w tym roku sezon turystyczny w Tunezji jest udany. Zagranicznych turystów jest o 17 % więcej niż było ich rok wcześniej. Łączna ich liczba za 8 miesięcy br. osiągnęła poziom ponad 6, 7 mln osób. Najwięcej zagranicznych turystów pochodziło z Francji, Rosji, Niemiec. Po raz pierwszy od zniesienia restrykcji przez brytyjski MSZ pojawili się też turyści brytyjscy w liczbie ponad 100 tys. W bieżącym roku Tunezję odwiedziło też ponad 21 tys. chińskich turystów i ich liczba z roku na rok rośnie.

O ile w 2017 r. Tunezję odwiedziło zaledwie 50 tys. naszych rodaków to tylko do końca sierpnia br. z wypoczynku w tym kraju skorzystało ponad 68 tys. Polaków. Oznacza to wzrost liczby polskich turystów, w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy roku aż o 36 %. Do końca roku wskaźnik ten prawdopodobnie przekroczy 40 % po doliczeniu danych statystycznych za cztery ostatnie miesiące roku, gdyż non stop z Polski organizowane są wyjazdy turystyczne na tunezyjską wyspę Dżerbę. Gdy wracałem do Polski pod koniec października ostatnim lotem czarterowym z Monastyru, w samolocie Airbus 320 zabierającym na pokład 180 osób był komplet pasażerów.

Oczywiście ciągle jest to dużo mniej polskich turystów niż w rekordowym roku 2010 r. kiedy to w Tunezji wypoczywało 280 tys. naszych rodaków. Najważniejszy jest jednak pozytywny trend, że Tunezja ponownie staje się krajem masowego wypoczynku Polaków.

Pohandlujmy z Tunezją

- Wymiana handlowa pomiędzy Tunezją a Polską wynosi obecnie 250 mln USD. Polska jest dla nas ważnym partnerem handlowym i chcemy dążyć do zwiększenia wzajemnych obrotów handlowych. Przede wszystkim zachęcamy biznesmenów z obu krajów do odwiedzania się i prowadzenia dwustronnych rozmów gospodarczych, powiedział w Tunisie naszemu korespondentowi - Khemaies Jhinaoui, Minister Spraw Zaghranicznych Tunezji. - Zachęcamy również polskich biznesmenów do inwestowania w Tunezji. Dysponujemy wykwalifikowaną siłą roboczą, która jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom - dodał Minieter Spraw Zagranizcnych Tunezji.

Władze w Tunisie przygotowują misję handlową tunezyjskich biznesmenów, która ma przyjechać do Warszawy w celu przeprowadzenia rozmów odnośnie poszerzenia współpracy gospodarczej.

Tunezja od 2008 roku jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską i dzięki temu wszystkie wyroby tunezyjskie sprzdawane na jej terytorium są zwolnione z ceł. Kraj ten jest pierwszym w świecie eksporterem daktyli i trzecim na świecie eksporterem oliwy z oliwek. Prócz tego Tunezja produkuje wiele innych znakomitych produktów rolnych i przetworów przemysłu rolno-spożywczego np. wyśmienite tunezyjskie wina, które zdobywają pierwsze miejsca podczas międzynarodowych konkursów winiarskich. Tradycja produkcji wina w Tunezji sięga ponad tysiąca lat i datuje się od czasów Fenicjan. Większość odmian tunezyjskich winorośli znanych jest z upraw na południu Francji. Dla win czerwonych są to Cabernet-Sauvignon, Carignon, Syrah lub Mourvèdre, a dla win białych Chardonnay, Muscat, Ugni i Sauvignon.

Ponadto Tunezja eksportuje do Polski także surowce mineralne m.in. fosforyty oraz wyroby przemysłu mechanicznego i elektrycznego (kable, aparaturę odbiorczą dla telewizji i do sygnalizacji, przewody elektryczne, akumulatory, wały napędowe, łożyska, chłodziarki, pralki, materiały i wyroby włókiennicze (odzież, tkaniny), obuwie, przyrządy, aparaty optyczne, pomiarowe, pojazdy samochodowe (gł. do transportu towarowego) i ich części oraz wyroby z metali nieszlachetnych.

Wkrótce na polskim rynku może pojawić się więciej produktów pochodzenia tunezyjskiego. Przeciętnętnego Polaka z pewnością najbardziej ucieszą dobre i tanie produkty rolne i przetwory rolno-spożywcze.