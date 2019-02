Będzie łatwiej o 500+. Samotni rodzice będą mogli pokazać mniej dokumentów

By samotny rodzic mógł dostać świadczenie, musi pokazać decyzję o orzeczonych alimentach. Sąd jednak uznał, że wcale nie powinno być to warunkiem do uzyskania 500+. Rząd mówi, że już pracuje nad rozwiązaniem. Łatwiej ma być jeszcze w tym roku.

Zaświadczenie o alimentach będzie potrzebne tylko rodzicom samotnie wychowującym pierwsze dziecko, zapowiada minister (East News, Fot: JACEK DOMINSKI/REPORTER)

- Planujemy ograniczenie wymogu ustalenia alimentów przez osobę samotnie wychowującą dziecko do 500+ na pierwsze dziecko - mówi w rozmowie z "Faktem" Elżbieta Rafalska, szefowa resortu rodziny.

Zapowiedzi minister to następstwo decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Kilka miesięcy temu uznał on, że świadczenie 500+ na drugie i każde kolejne dziecko powinno być wypłacane bezwarunkowo, a nie po przedstawieniu decyzji o alimentach. Początkowo resort rodziny bronił swojej interpretacji, ale ostatecznie minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała zmiany. Mają one wejść w życie jeszcze w tym roku.

Nie wiadomo jednak, ile osób skorzysta z tego ułatwienia. "Fakt" przypomina jednak, że 500+ pobiera w tej chwili około pół miliona rodziców, którzy dostają świadczenie na łącznie 767 tys. dzieci. Łącznie w całym kraju samotni rodzice wychowują 1,1 mln dzieci.