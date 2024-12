"Będziemy spowalniać ruch". Rolnicy znów wyjadą na ulice

Tego dnia rolnicy będą spowalniać ruch drogowy na trasie wojewódzkiej nr 844 (Chełm-Hrubieszów) pomiędzy miejscowościami Białopole a Raciborowice, w godzinach od 9 do 15.

Organizatorzy podkreślali w rozmowie z "Tygodnikiem Poradnik Rolniczy", że jest to trasa z ograniczeniami prędkości i podwójnymi liniami ciągłymi, co utrudni wyprzedzanie kolumny. Jak dodali, zaplanowano także momenty, w których ciągniki będą zjeżdżać z drogi, aby zawrócić, co pozwoli na szybszy przejazd innym pojazdom.